16 постраждалих: на Львівщині рейсовий автобус зіштовхнувся з легковиком
Джерело:ZAXID.NET
У вівторок, 12 березня, у Львівській області сталась ДТП з рейсовим автобусом і легковиком. Автобус, у якому були пасажири, перевернувся, а травми отримали 16 людей.
За повідомленням полції Львівської області, аварія трапилась близько 17:40 у селі Прилбичі Яворівського району. Саме тоді рейсовий автобус "Львів – Липовець" зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen і перевернувся.
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В автобусі було 15 пасажирів, а місці аварії працювали сім бригад медиків.
Чотирнадцятьох потерпілих, в тому числі 17-річну дитину, із травмами різного ступеню госпіталізовано в медичні заклади Львова та області. Двоє пасажирів (в тому числі дитина) госпіталізації не потребували,
– розповіли у у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Наразі у поліції встановлюють обставини події та збирають інформацію про точну кількість потерпілих та їхній стан. Детальніше про це буде відомо 13 березня зранку.
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