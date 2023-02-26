Зіткнулися 2 вантажівки та легковик: масштабна ДТП із потерпілими сталася на Львівщині

На Львівщині 26 лютого сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок на легковика. Людей попереджають, що рух транспорту – ускладнений.

Аварія сталася поблизу села Підбірці. На жаль, є постраждалі.

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На автодорозі Київ – Чоп, на перехресті біля населеного пункту Підбірці, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю двох вантажівок та легковика,

– мовиться у повідомленні.

Водіїв попередили, що рух на трасі в обидва напрямки – наразі ускладнений. При плануванні поїздок необхідно врахувати це. На місці ДТП працюють усі необхідні служби.

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