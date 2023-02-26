Зіткнулися 2 вантажівки та легковик: масштабна ДТП із потерпілими сталася на Львівщині
26 лютого 2023, 13:07Читать новость на русском
Джерело:Патрульна поліція Львівської області
На Львівщині 26 лютого сталася масштабна ДТП за участю двох вантажівок на легковика. Людей попереджають, що рух транспорту – ускладнений.
Аварія сталася поблизу села Підбірці. На жаль, є постраждалі.
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На автодорозі Київ – Чоп, на перехресті біля населеного пункту Підбірці, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими за участю двох вантажівок та легковика,
– мовиться у повідомленні.
Водіїв попередили, що рух на трасі в обидва напрямки – наразі ускладнений. При плануванні поїздок необхідно врахувати це. На місці ДТП працюють усі необхідні служби.
П'яний українець влаштував ДТП з потягом
- У Польщі у ніч на 26 лютого п'яний українець влаштував ДТП в Ожаруві-Мазовецькому. Чоловік перебував за кермом Volkswagen. У певний момент він вилетів на автомобільну колію, а тоді вибіг з машини. Це й врятувало горе-водію життя.
- Невдовзі у Volkswagen врізався потяг. На щастя, ніхто не постраждав. Довелося евакуювати 140 людей.
- Горе-водія затримали. У нього в крові виявили 1,5 проміле алкоголю. Свідки розповіли, що чоловік ледве тримався на ногах.