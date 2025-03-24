На Львівщині зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка: у ДТП постраждали 7 осіб

У понеділок, 24 березня, близько 21:40 у Львівській області сталася ДТП. На автодорозі Тернопіль – Львів – Рава-Руська в селі Плугів Золочівського району зіткнулися автобус і вантажівка.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Постраждали 7 пасажирів.

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Що відомо про ДТП

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автобуса Neoplan, яким керував 39-річний житель Хмельницького, і вантажівки MAN під керуванням 41-річного мешканця Тернополя.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. До медичних закладів із травмами доставили 7 пасажирів автобуса:

14-річну дівчину, 40-річну й 48-річну жінок з Вінницької області;

38-річну жінку та 52-річного чоловіка з Черкаської області;

53-річну жительку Дніпропетровської області;

37-річного мешканця Хмельницької області.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне передбачене покарання – обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же термін.

Нагадаємо, уранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму автобус "Саки – Сімферополь" в'їхав у вантажівку біля села Укромне. Загинули 6 людей, ще 13 осіб постраждали. Водій переконує, що його засліпило сонце.