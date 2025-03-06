На Львівщині зіштовхнулися пасажирський автобус і вантажівка: є жертва та багато травмованих

На автодорозі "Київ-Чоп" поблизу села Заклад Стрийського району сталася ДТП. Відомо, що аварія трапилася у середу 5 березня, близько 18 години.

На жаль, є загиблий та понад десяток постраждалих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Головного управління поліції у Львівській області.

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На Львівщині сталася аварія

В поліції повідомили, що відбулося зіткнення автобуса Еталон, яким керував 62-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки DAF, за кермом якого був 54-річний житель Херсона.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автобуса загинув на місці події. Водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік – усі жителі Стрийського району – зазнали тілесних ушкоджень та були доставлені до медичних закладів,

– інформують правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Наразі працівники правоохоронних органів встановлюють обставини події.

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Нагадаємо, що нещодавно сталася смертельна ДТП за участі маршрутного автобусу у Дніпровському районі столиці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 20-річна пасажирка легковика загинула в кареті швидкої медичної допомоги.