Автівка вилетіла на дах іншої: у Львові сталася масштабна ДТП з трамваєм, – ЗМІ

У Львові сталася масштабна ДТП за участі кількох транспортних засобів. Унаслідок зіткнення одна з легкових машин опинилася просто на даху іншої.

Про це стало відомо 6 листопада з місцевих телеграм-каналів.

Які наслідки ДТП?

Як повідомляють у мережі, аварія сталась на вулиці Гайдамацькій. У ДТП потрапив трамвай, автобус, мікроавтобус та два автомобілі.

Автівка на даху іншої внаслідок ДТП: дивіться відео

Інформацію про можливих постраждалих унаслідок зіткнення не вказують. Наразі також залишається невідомим, як саме сталася ця аварія.

Очевидці стверджують, що на місці події працюють правоохоронці та медики.

У поліції міста поки не коментували інцидент на Гайдамацькій.

Нагадаємо, в Одесі після ДТП сталася смертельна стрілянина. Водій автомобіля ЗАЗ навмисно спровокував зіткнення з машиною військовослужбовця, а потім вистрілив йому в груди. Після падіння пораненого на дорогу нападник здійснив ще один постріл йому в шию. Військовослужбовець загинув на місці від отриманих поранень.