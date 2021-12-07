Трагічна ДТП з маршруткою на Чернігівщині: усе що відомо

Уранці 7 грудня біля села Брусилів трапилася жахлива ДТП – вантажівка врізалася в маршрутку Чернігів – Сосниця. Унаслідок аварії загинули щонайменше 13 людей, а ще 7 зазнали травм.

24 канал зібрав усе, що відомо про трагічну аварію, яка забрала понад десяток людських життів.

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Як трапилася аварія

Зіткнення маршрутки і вантажівки трапилося близько 7:55 на автошляху Н-27 Чернігів – Грем'яч. Причини аварії з'ясовують правоохоронці, які прибули на місце події. Дорогу, на якій трапилася ДТП, перекрили в обох напрямках.

Унаслідок зіткнення маршрутку відкинуло на узбіччя. Пасажирський мікроавтобус понівечило, через що для порятунку пасажирів, які на момент аварій були всередині, залучили 3 одиниці техніки та 10 рятувальників. Після удару речі пасажирів просто розкинуло по дорозі.



Місце трагічної ДТП на Чернігівщині / Фото ДСНС

Перша версія ймовірної причини ДТП

Очільник прокуратури Чернігівської області Сергій Василина на своїй сторінці у фейсбуці назвав ймовірну причину жахливої аварії. ДП могла трапитися через погіршення погодних умов, зокрема ожеледицю на дорозі.

За словами керівника прокуратури, через аварію виникають питання до технічних служб, які б мали слідкувати за станом дороги та розчищати її. Також є питання до технічного стану маршрутки, яка потрапила в ДТП. Однак розслідування причин трагедії триває.





Як виглядають маршрутка та вантажівка після трагічного зіткнення / Фото Сергія Василини

Жертви аварії

Після зіткнення рятувальник повідомляли про 10 загиблих унаслідок аварії. Однак зараз відомо про 13 жертв аварії. Ще 7 людей з травмами різного ступеня важності перебувають в лікарні. За даними ТСН 5 постраждалих перебуває у критичному стані.

За даними ДСНС, серед загиблих – водій маршрутки. Водночас водій вантажівки вижив.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родичам та близьким загиблих.

Трагічна ДТП на Чернігівщині / Фото ДСНС, Національної поліції та Сергія Василини