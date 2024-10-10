У Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями, є загиблі

У Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" сталась смертельна ДТП. У мікроавтобус, в якому перебували 7 громадян України, врізалась вантажівка.

Про це повідомила поліція Перемишля. Аварія сталася сьогодні, 10 жовтня, близько 4 години ранку.

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Двоє українців загинули

Відомо, що двох людей, які стали учасниками ДТП, госпіталізували. На жаль, життя ще двох – 45-річної жінки та 60-річного чоловіка – врятувати не вдалося.

"Поліція з’ясовує обставини трагічної аварії, яка сталася вранці в Медиці, на державній дорозі, 28. Внаслідок події загинуло двоє людей – жінка та чоловік, які їхали в автобусі Fiat", – ідеться у повідомленні.



ДТП біля пункту пропуску "Медика" / Фото PAP

Причини ДТП

На місці працюють поліцейські під керівництвом прокурора.

За попередніми даними, водій автобуса Fiat врізався в задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. У "Фіаті" їхало 7 осіб, усі – громадяни України.



Обставини аварії встановлюють / Фото PAP

До слова, нещодавно у Польщі в ДТП потрапив автобус, який перевозив юнацьку футбольну команду. У результаті аварії загинули двоє людей, зокрема, тренер. Ще щонайменше 18 людей – зазнали поранень.