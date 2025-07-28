Приховували ДТП з п'яним митником: на Львівщині з органів звільнили двох поліцейських
- Двох поліцейських на Львівщині звільнили за приховування ДТП із п'яним митником. Правоохоронці склали протокол за аварію на сторонню особу.
- ДТП сталася 24 червня, коли митник Володимир Багрій врізався у відбійник у стані алкогольного сп'яніння.
- ДБР розслідує підробку протоколу 31-річним поліцейським. Самого митника було звільнено з Волинської митниці за власною заявою.
Двох поліцейських на Львівщині звільнили з правоохоронних органів після приховування ДТП із п'яним митником. Працівники поліції склали протокол за цю дорожньо-транспортну пригоду на сторонню людину.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET.
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Як поліцейські приховували ДТП з п'яним митником?
Журналісти зазначили, що ДТП із п'яним митником Волинської митниці Володимиром Багрієм сталася 24 червня на трасі у Львівській області. Головний державний інспектор за кермом кросовера Citroen DS4 врізався у відбійник на трасі у Львівській області.
На відео, що з'явилося в соцмережах, митник має явні ознаки сильного алкогольного сп'яніння й не відповідає на жодне з питань свідків аварії. У салоні його автомобіля, біля пасажирського сидіння, помітили порожню пляшку з-під віскі.
Згодом виявилося, що поліцейські склали адмінматеріали за аварію та п'яне водіння не на митника, а на людину, що непричетна до її скоєння – 43-річного знайомого сім'ї митника.
У поліції Львівщини розповіли, що стосовно поліцейських відділення поліції в Сокалі провели внутрішнє службове розслідування. Зрештою обох правоохоронців звільнили з органів Національної поліції, а їхнього командира понизили в посаді.
ДБР, своєю чергою, проводить розслідування через підробку 31-річним поліцейським протоколу ДТП, яка була вчинена митником. Справу відкрили за статтею Кримінального кодексу України про службове підроблення.
Після п'яної ДТП Володимира Багрія звільнили з роботи на Волинській митниці за його ж заявою.