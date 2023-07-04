"Біологічна зброя": в Росії на трасі сталась ДТП через каченят

Поки російська пропаганда розганяє фейки про нібито "біологічну зброю" в Україні, у Росії відбуваються автотрощі через качок. Не судилося росіянам нормально проїхати Московською кільцевою автомобільною дорогою.

Там сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Відео аварії оприлюднили в мережі, інформує 24 Канал.

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Загальмувати росіяни не встигли

Судячи із дати на камері спостереження, ДТП сталася ще 26 червня на 86-му кілометрі МКАД.

На кадрах видно, як качка переводить свій виводок через дорогу. Аби її пропустити, зупиняється вантажний фургон. Після нього зупиняється ще кілька машин. Зокрема, фура.

Момент аварії в Москві: дивіться відео

Утім, автомобільний потік був настільки швидким, що інші водії просто не встигали вчасно загальмувати. Вони врізалися в автомобілі, які стояли попереду. Однак деяким росіянам таки вдалося роз'їхатися без ДТП.

Варто зазначити, що жоден із російських водіїв не вийшов з автівки, щоби безпечно провести каченят через дорогу.

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