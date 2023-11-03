Смертельна ДТП з нардепом Ніколаєнком: що відомо про загиблу
Джерело:Суспільне
Поблизу Житомира нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив 18-річну дівчину. Загибла була сиротою.
Дмитро, родич загиблої, розповів, що її звати Вікторія Назарова. Цьогоріч вона закінчила школу, навчалася в училищі на швачку і була сиротою.
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Загибла дівчина переходила дорогу в невстановленому місці
Вона померла на місці ДТП внаслідок отриманих травм. За словами родича загиблої Дмитра, ДТП сталася на трасі в населеному пункті, де є три пішохідні переходи.
Він розповів, що Вікторія переходила дорогу в невстановленому місці та перелізла через відбійники.
Перша машина якось її об'їхала, а друга, що належить депутатові, на жаль, збила її та ще й "добре" протягнула. Його вина в тому, що перевищив швидкість, а її – що не там, де треба переходила. Навпроти її хати магазин, і це вона до нього перебігала. Метрів 30 від неї пішохідний підземний перехід, але туди не пішла, перебігала, де непотрібно,
– розповів Дмитро.
Смертельна ДТП на трасі Київ – Чоп: що відомо
- Смертельна аварія сталася 3 листопада близько о 09:45 у районі села Березівка Житомирського району. За кермом авто був депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.
- Згодом Ніколаєнко підтвердив, що став учасником ДТП і збив людину. Він запевнив, що усіляко сприятиме слідчим діям.
- Ніколаєнко стверджує, що був тверезим за кермом і дотримувався правил дорожнього руху.
- За даними ЗМІ, перед тим, як спричинити смертельну ДТП, нардеп від "Батьківщини" Ніколаєнко отримав штраф за перевищення швидкості.
- Повідомляється, що на ділянці траси Київ-Чоп на Житомирщині авто рухалося зі швидкістю 162 кілометрів на годину, попри встановлене обмеження у 110 кілометрів за годину. Невідомо, з якою швидкістю рухався автомобіль у момент скоєння ДТП.
- Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".