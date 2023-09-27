Мама, тато та немовля: у ДТП на Обухівщині загинула ціла сім'я

На Обухівщині 27вересня сталася моторошна ДТП. Вона забрала життя цілої сім'ї.

За попередніми даними, причиною аварії стало те, що 28-річний водій, який перебував за кермом BMW виїхав на зустрічну смугу. Перед цим він не переконався у безпечності маневру.

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Жертвами ДТП став сам водій, його 24-річна дружина та їхнє маля.

ДТП на Обухівщині: загинуло немовля та його батьки. За попередньою інформацією, кермувальник легковика BMW, не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою,

– мовиться у повідомленні.

ДТП на Миколаївщині

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих. Вічна пам'ять!

Моторошна ДТП сталася у Миколаївській області поблизу села Мар'ївка Баштанського району. На автодорозі Н-11 "Миколаїв – Дніпро" зіткнулися три автомобілі: BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter. На жаль, загинули двоє людей: 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW. Окрім того, відомо про 2 постраждалих. Їх госпіталізували з травмами різного ступеню тяжкості.