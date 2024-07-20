Водієві стало зле: в Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку
Джерело:Поліція Одещини
Вранці в Одесі маршрутне таксі врізалося у вантажівку. Є поранені. Поліція розпочала розслідування.
ДТП трапилася 20 липня у Хаджибейському районі, на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської.
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Як сталася аварія
У поліції розповідають, що під час руху водієві маршрутки раптово стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану в правій смузі вантажівку з напівпричепом.
Наразі відомо про тринадцятьох постраждалих – 12 пасажирів та водія. Всі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області уточнюють, що чотирьом потерпілим знадобилася госпіталізація. Це жінки 35, 59 та 67 років, а також 55-річний водій маршрутки.
Правоохоронці наразі встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Водія маршрутного таксі буде перевірено на стан сп’яніння.
В Одесі маршрутка врізалася у вантажівку / Фото Нацполіція
Нагадаємо, що нещодавно у Львові сталася смертельна аварія за участі двох легкових машин та маршрутки.