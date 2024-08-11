Загинули мама і донька: на Одещині легковик врізався у вантажівку

Страшна ДТП за участі легкового автомобіля і вантажівки трапилася 10 серпня на Одещині. Дві людини загинуло.

Трагедія трапилася близько 21-ї години на 394 кілометрі траси Київ – Одеса.

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Загинули на місці

Як встановило слідство, 41-річна водійка автомобіля Nissan Qashqaі в’їхала в причеп автомобіля Volvo, коли 54-річний водій останнього зупинився на роздільній смузі і ремонтував транспортний засіб, що зламався в дорозі.

Водійка легковика та її 15-річна донька, яка була з нею, загинули на місці. Керманич вантажівки не постраждав. Його перевірили на стан спʼяніння, він був тверезий.

Розпочате провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Нагадаємо, що нещодавно у небезпечну ДТП потрапив автобус з понад 30 школярами на Хмельниччині.