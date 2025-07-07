На Закарпатті п'яна водійка BMW влетіла у блокпост: загинув прикордонник, є постраждалі

Рано-вранці 7 липня в місті Перечин Закарпатської області сталася смертельна ДТП. Водійка BMW X5 влетіла в контрольно-ревізійний пункт, внаслідок чого загинув військовослужбовець ДПСУ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Закарпатської області.

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Що відомо про ДТП у Перечині 7 липня

У понеділок, 7 липня, близько 04:30 поліції повідомили, що в місті Перечин авто влетіло в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців. Унаслідок ДТП є постраждалі.

На місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські провели першочергові заходи, оглянули записи з камер відеоспостереження та встановили попередні обставини автопригоди.

Так, встановлено, що 53-річна водійка BMW X5 не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та здійснила наїзд на бетонне огородження контрольно-ревізійного пункту правоохоронців. У поліції уточнили, що за кермом була жителька Перечина.

Внаслідок ДТП до лікарні доставили 45-річного військовослужбовця Держприкордонслужби. На жаль, від отриманих травм чоловік згодом помер.

Водійка автомобіля мала явні ознаки алкогольного сп'яніння, однак від обстеження на стан сп’яніння вона відмовилася,

– зазначили в поліції.

Жінку затримали. Наразі вона перебуває у медзакладі під цілодобовою охороною, адже також травмувалася під час зіткнення.

Окрім того, госпіталізовано й пасажира, – 31-річного мешканця Івано-Франківщини.

Смертельна ДТП на Закарпатті / Фото поліції

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу. Тобто порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Затриманій загрожує до 10 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять!