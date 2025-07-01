На Закарпатті жінка влетіла в блокпост і вбила військового: відео моменту ДТП

Відеокамери зафіксували страшну автопригоду в Перечині, де жінка на легковику влетіла в блокпост прикордонників. Унаслідок наїзду загинув військовий. Жінці вже оголосили про підозру, вона перебуває під вартою.

Смертельна аварія сталася в Перечині. Автівка на великій швидкості врізалася в контрольно-пропускний пункт прикордонників, збивши військовослужбовця. Кадри моменту удару вже з'явилися в мережі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

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У мережі з'явилося відео моменту трагедії

Момент наїзду зафіксували камери спостереження. На кадрах видно, як автівка на швидкості в'їжджає в конструкцію блокпоста, збиваючи військового.

Момент в'їзду у блокпост та збиття військового: дивіться відео

Жінці оголосили про підозру. Хоч вона відмовилася проходити тест на стан сп'яніння, медики взяли в неї кров для аналізу. Напередодні її доставили з лікарні до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягатиме на безальтернативному триманні під вартою.

Загиблим виявився 45-річний майстер-сержант Чопського прикордонного загону Володимир Скловський, учасник бойових дій. У нього залишилась дружина та двоє дітей.

Загиблий Володимир Скловський / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, 7 липня, близько 04:30 на Закарпатті водійка BMW X5 у стані алкогольного сп'яніння влетіла в контрольно-ревізійний пункт, внаслідок чого загинув військовослужбовець Держприкордонслужби. Жінку затримали, вона перебуває під цілодобовою охороною в медзакладі, розпочато кримінальне провадження, їй загрожує до 10 років в'язниці.