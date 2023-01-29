У Перу автобус з туристами зірвався у прірву: щонайменше 24 людини загинули
Джерело:Reuters
Моторошна автотроща сталася у Перу у суботу 28 січня з самого ранку. Відомо, що автобус зірвався у прірву, внаслідок чого загинуло щонайменше 24 людини.
Як розповідають місцеві ЗМІ, ДТП сталася у північно-західному перуанському департаменті Піура. Тієї моторошної суботи автобус компанії Q'orianka Tours Aguila Dorada перевозив 60 людей. На відтинку дороги, яку називають "кривою диявола", транспортний засіб зірвався у прірву.
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Загинуло щонайменше 24 людини
На місце ДТП прибули рятувальники та поліцейські. Вони надавали допомогу тим, хто постраждав внаслідок падіння автобуса. Потерпілих доправили до місцевих лікарень в Ель-Альто та Манкорі. За наявними даними, загинуло щонайменше 24 людини. У мережі можна натрапити також на повідомлення про 25 та 26 жертв. Але наразі їх ще не підтверджували.
Внаслідок ДТП загинуло щонайменше 24 людини / Фото з соцмереж
Місцева прокуратура вже озвучила попередню причину. За даними відомства, ДТП могла статися через необережне водіння, а також перевищення швидкості, яке допустив водій.
Напередодні ми розповідали про іншу ДТП, пов'язану з автобусом. Вона сталася в Молдові. А сам транспортний засіб рухався до Одеси.
Інший автобус перекинувся в Молдові
- Відомо, що у суботу 28 січня близько 17:30 у місті Троїца-Ноуе автобус Setra з'їхав з дороги та перекинувся. Транспортний засіб, у салоні якого перебував 21 пасажир, курсував до Одеси.
- За наявною інформацією, ДТП трапилася на трасі R-30, що в Аненій-Нойському районі Молдови. Згідно з попередніми причинами, автобус перекинувся через погані погодні умови.
- На щастя, минулося без постраждалих. Правоохоронці відразу ж здійснили попередню експертизу. Вона свідчить про те, що на момент ДТП водій транспортного засобу не був у стані алкогольного сп'яніння. Тож цю версію відразу ж відкинули.
- Нагадаємо, що 28 січня також сталася ДТП: зіткнулись фура й автобус. Сталося це на автодорозі Київ – Харків – Довжанський. На жаль, цього разу не минулося без жертв.
- Внаслідок аварії загинули водій, а також один з пасажирів мікроавтобуса. Також у кареті швидкої допомоги згодом помер ще один пасажир маршрутки. Відомо ще про 8 пасажирів, які зазнали поранень, зокрема – двоє дітей.