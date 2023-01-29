У Перу автобус з туристами зірвався у прірву: щонайменше 24 людини загинули

Моторошна автотроща сталася у Перу у суботу 28 січня з самого ранку. Відомо, що автобус зірвався у прірву, внаслідок чого загинуло щонайменше 24 людини.

Як розповідають місцеві ЗМІ, ДТП сталася у північно-західному перуанському департаменті Піура. Тієї моторошної суботи автобус компанії Q'orianka Tours Aguila Dorada перевозив 60 людей. На відтинку дороги, яку називають "кривою диявола", транспортний засіб зірвався у прірву.

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Загинуло щонайменше 24 людини

На місце ДТП прибули рятувальники та поліцейські. Вони надавали допомогу тим, хто постраждав внаслідок падіння автобуса. Потерпілих доправили до місцевих лікарень в Ель-Альто та Манкорі. За наявними даними, загинуло щонайменше 24 людини. У мережі можна натрапити також на повідомлення про 25 та 26 жертв. Але наразі їх ще не підтверджували.



Внаслідок ДТП загинуло щонайменше 24 людини / Фото з соцмереж

Місцева прокуратура вже озвучила попередню причину. За даними відомства, ДТП могла статися через необережне водіння, а також перевищення швидкості, яке допустив водій.

Напередодні ми розповідали про іншу ДТП, пов'язану з автобусом. Вона сталася в Молдові. А сам транспортний засіб рухався до Одеси.

Інший автобус перекинувся в Молдові