У ДТП під Черніговом загинув водій маршрутки: що відомо про інших жертв

В аварії на Чернігівщині, яка сталася 7 грудня поблизу села Брусилів, загинуло загалом 13 людей. Серед жертв ДТП був і водій маршрутки, яка зіштовхнулася з вантажівкою.

За даними рятувальників, водій вантажівки вижив, хоч і отримав дуже серйозні травми.

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Що відомо про жертв ДТП

Загалом аварія забрала життя 13 людей. Як розповіли у пресслужбі Борзнянської ОТГ у коментарі "Сьогодні", п'ятеро із загиблих, зокрема водій автобуса, є мешканцями Борзнянської об'єднаної територіальної громади.

Про водія знаємо, що це чоловік до 40 років, на маршруті працював довгий час, був відповідальною людиною. За нашою інформацією, порушення правил дорожнього руху було з боку водія вантажівки,

– мовиться у повідомленні.

Ще 8 осіб вижили, але отримали важкі травми. Стан 5 постраждалих важкий та критичний. Наразі вони в операційних та інтенсивній терапії – серед них і водій фури. Один з постраждалих – 16 річний хлопець – перебуває у дитячій лікарні.

Місце ДТП маршрутки під Черніговом / Фото Нацполіції та ДСНС

ДТП на Чернігівщині: актуальна інформація

Зранку 7 грудня на трасі рейсовий мікроавтобус Чернігів – Сосниця зіткнувся з вантажівкою. Керівник обласної прокуратури області Сергій Василина назвав попередню причину ДТП. З його слів, один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови.

Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса,

– повідомив Сергій Василина.

Він уточнив, що, попередньо, фуру занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою. Наразі місці аварії працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Встановлюються причини та обставини ДТП.

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