Авто врізалося в дерево: у Польщі в ДТП загинули українці

Вдень 31 грудня у Польщі сталася смертельна ДТП. В автомобільній аварії загинули українці.

За наявною інформацією, наданою місцевою поліцією, сталася ДТП вдень 31 грудня. Автівка врізалася на межі між Глівіце та Зерницею.

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Машина в'їхала в дерево

Як кажуть поліцейські, транспортний засіб влетів у дерево. Внаслідок цього загинули троє людей. Всі – українці.

Як уточнив речник глівіцького відділення поліції підінспектор Марек Сломський, аварія сталася близько 12:40 на вулиці Смольницькій у Глівіце. Ця дорога вела до Жерниці.



Внаслідок ДТП загинули троє українців / Фото поліції



Внаслідок ДТП загинули троє українців / Фото поліції

Автомобіль Audi A6 врізався в дерево боком з боку водія. Троє чоловіків, які їхали в автомобілі, громадяни України, загинули на місці,

– зазначив підінспектор Сломський.

Відомо, що на місці ДТП приземлився вертоліт Повітряно-рятувальної служби. Також на місці працювали пожежники та поліцейські, а також перекривали дорогу.

Прокурор разом зі слідчою групою поліції з'ясовує обставини інциденту,

– додав речник поліції Глівіце.

21 грудня сталася інша смертельна ДТП у Польщі

Нагадаймо, що 21 грудня сталася смертельна ДТП неподалік кордону між Україною та Польщею. Внаслідок неї загинула одна людина. Водійці транспортного засобу загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це журналістам розповіла речниця поліції у Томашові Любельському, що на південному сході Польщі, Малгожата Павловська. За її словами, водійку мікроавтобуса звинувачують у спричиненні аварії.

Прокуратура висунула цій жінці обвинувачення у скоєнні ДТП, проте її не затримали. За скоєння аварії з летальними наслідками їй загрожує тюремне ув'язнення від шести місяців до восьми років,

– зауважила Павловська.

У прокуратурі зазначають, що 42-річна жінка пересувалася надто швидко. Також відомо, що на дорозі вона не була пильною. Це і стало причиною ДТП на кордоні з Україною. Внаслідок цього загинув 17-річний хлопець з України, а ще декілька людей зазнали поранень.