У Польщі автобус з юними футболістами потрапив у ДТП: є загиблі й постраждалі

У Польщі в ДТП потрапив автобус, який перевозив юнацьку футбольну команду. У результаті аварії загинули двоє людей, зокрема, тренер. Ще щонайменше 18 людей - зазнали поранень.

Польські ЗМІ повідомили, що трагічна ДТП сталась в селі Лехув Кельцеського повіту на національній дорозі № 74 учора ввечері, 21 вересня.

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За даними поліції, 65-річний водій мікроавтобуса, який їхав у напрямку Опатува, з невідомих причин виїхав зі своєї смуги, врізався в дерево, після чого – перекинувся на правий бік.



Автобус врізався в дерево / Фото RMF24

Водій та тренер загинули на місці

В автобусі на момент ДТП перебували юні футболісти з Озарова у віці від 16 до 18 років та їхній тренер.

У результаті аварії 65-річний водій автобуса загинув на місці. Також щонайменше 18 людей отримали поранення, 14 з них були доставлені до лікарень у Кельце, в Опатові та Сташуві.

Крім того, 43-річний тренер футболістів помер у лікарні через кілька годин після аварії.

На місці аварії працювали рятувальні служби / Фото Na Drodze Świętokrzyskie

Що сталось

Пасажири автобуса розповіли, що водій втратив свідомість і в'їхав прямо в дерево. За словами хлопців, якби не тренер, який схопив кермо і повернув його, вони б врізалися в дерево по центру.

До слова, 20 липня у Польщі біля кордону з Німеччиною мікроавтобус з громадянами України потрапив у ДТП. Унаслідок цього постраждали 9 людей, серед них є діти.