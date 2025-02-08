На Полтавщині маршрутка зіткнулася з вантажівкою: одна людина загинула, двоє травмовані

У Полтавській області сталася ДТП. Маршрутка зіткнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє травмовані.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Головне управління Національної поліції в Полтавській області. Трагедія сталася в ніч на 8 лютого на Полтавщині, коли міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz, що рухався за маршрутом "Харків – Рівне", зіткнувся з вантажівкою КрАЗ на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Верхоли Полтавського району.

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Маршрутка влетіла в вантажівку

ДТП сталася близько 00:30. За попередньою версією слідства, водій мікроавтобуса, 64-річний чоловік з Рівненської області, не зміг уникнути зіткнення з вантажівкою, якою керував 36-річний мешканець Полтавщини.

Унаслідок удару, 46-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці, а 27-річну пасажирку з численними травмами госпіталізували. Водій маршрутки також отримав тілесні ушкодження, але після медичного огляду від госпіталізації відмовився.

За попередніми даними, інші 16 пасажирів маршрутки, серед яких було четверо дітей, не постраждали. Після аварії водія мікроавтобуса затримали, і наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Поліція відкрила кримінальне провадження, що передбачає покарання за порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини інциденту.

