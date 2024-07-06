Загинули майже всі пасажири, серед них – дитина: усе, що відомо про смертельну ДТП на Рівненщині

У Рівненській області відбулася смертельна аварія увечері 6 липня. Поблизу села Верхів Острозької територіальної громади зіткнулася автоцистерна та маршрутний мікроавтобус Рівне – Хмельницький.

За попередньою інформацією, загинуло 14 людей, серед них – дитина. Усе, що відомо про трагедію – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про ДТП на Рівненщині

На автодорозі поблизу села Верхів Острозької територіальної громади сталася жахлива ДТП. О 15:45 зіткнулися автоцистерна та маршрутний мікроавтобус, який курсував за маршрутом Рівне – Хмельницький.

На місце аварії оперативно виїхав голова ОВА Олександр Коваль. Наразі там працюють усі відповідні спецслужби. Вони продовжують пошукові роботи, слідчі документують подію та з'ясовують всі обставини ДТП.

Міський голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що аварія сталася на відрізку дороги "Городище – Рівне – Старокостянтинів".

В Офісі генпрокурора розповіли, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Там додали, що досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області.

Смертельна ДТП на Рівненщині / Фото Офісу генпрокурора

Скільки людей згинуло в ДТП на Рівненщині

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення загинули 14 людей, серед яких одна дитина. Вижити вдалося лише одній жінці.

Наразі медики борються за її життя. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що серед загиблих – 6-річна дитина.

Що могло стати причиною аварії на Рівненщині

Згідно з попередньою інформацією, вантажівка виїхала на зустрічну смугу, що призвело до зіткнення з маршруткою. Водій вантажівки загинув на місці.

В етері телемарафону повідомили, що, можливо, у вантажівки відвалилося колесо, після чого вона виїхала на зустрічну смугу. Втім, достеменно дізнатися, що сталося, поки неможливо, адже водій вантажівки загинув.

Колесо, за словами правоохоронців, було старе та відреставроване, і, можливо, розплавилося через спеку.

Якою була реакція Зеленського на смертельне ДТП

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. Він зазначив, що наразі з'ясовуються всі обставини трагедії, і всі служби працюють на місці аварії.

Вантажівка вдарила мікроавтобус. Багато людей було в ньому. Станом на цей час відомо про чотирнадцятьох загиблих, і серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким,

– сказав він.

Очільник держави додав, що незабаром правоохоронці та обласна влада нададуть більше інформації.