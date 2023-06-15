У Києві сталася моторошна ДТП: постраждала дитина

У Києві на вулиці Саперно-Слобідська сталася ДТП. В одному з автомобілів перебувала мама з дитиною. На жаль, хлопчик постраждав.

У пресслужбі Нацполіції у коментарі 24 Каналу підтвердили, що ДТП на Саперно-Слобідській сталося за участі двох автомобілів близько 17:00. У салоні одного з них перебувала дитина 2010 року народження.

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На жаль, хлопчик постраждав. У поліції наголосили, що стан дитини – не критичний. Наразі медики надають постраждалому хлопчику усю необхідну допомогу.

Деталі ДТП наразі встановлюють. На місці інциденту працюють правоохоронці.

ДТП на Саперно-Слобідській у Києві / Фото Ірини Вихрущ для 24 Каналу

Поблизу Львова водій наїхав на 5-річного хлопчика

Поліція Львівської області повідомила, що поблизу міста у Сокільниках увечері 13 червня сталася моторошна ДТП. 34-річний водій автівки "Skoda Fabia" наїхав на 5-річну дитину.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований,

– зазначили в поліції.

Наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху". Горе-водію загрожує до 3 років позбавлення волі.