У ДТП на Закарпатті загинули колишній військовий і матір двох дітей

У понеділок, 3 березня, близько 01:00 неподалік міста Хуст на Закарпатті сталася смертельна аварія. На місці загинули водій та пасажирка легковика.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Закарпатської області. Імена загиблих у селі Рокосове називає OBOZ.UA.

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Як сталася аварія

Андрій Леонтьєв, 40-річний водій BMW, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Після цього автомобіль заїхав на територію ресторану, де зіткнувся з огорожею й перекинувся в кювет.

На місці події загинули керманич та його 38-річна пасажирка Катерина Січ, матір двох дітей. Окрім того, постраждала інша 38-річна жінка, що перебувала на задньому сидінні. Її з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до реанімації.

Правоохоронці проведуть експертні дослідження, за результатами яких встановлять причини та обставини ДТП. За попередніми даними поліції, швидкість руху BMW була вище дозволеної.

Що відомо про загиблого

Волонтер Владислав Головко розповів для журналістів, що загиблий "любив швидкість". BMW Леонтьєв купив нещодавно, а його попередній автомобіль також потрапив у ДТП.

За інформацією OBOZ.UA, у минулому загиблий був військовим 128 ОГШБр. Він воював ще у 2014 році, на початку повномасштабного вторгнення також пішов на фронт, проте був поранений. У чоловіка залишилося двоє дітей від першого шлюбу, літня матір і сестри.

Він хотів, щоб його знову взяли (воювати – 24 Канал), ходив до ТЦК, але йому відмовляли. Був випадок нещодавно, про нього писали, що Андрій стріляв зі стартового пістолета біля ТЦК, так хотів знову піти воювати,

– каже товариш.

Нагадаємо, у Херсонській області сталася ДТП за участі працівника ОВА, внаслідок якої загинув 50-річний велосипедист.