Смертельна ДТП у Словенії: загинули п’ятеро людей, більшість – українці
- Внаслідок аварії у Словенії загинули п’ятеро осіб, серед яких четверо українців, через зіткнення мікроавтобуса з причепом.
- Водій мікроавтобуса отримав легкі травми, а його пасажирка – важкі; водій ваговоза не постраждав.
- Інцидент став однією з найсмертельніших ДТП у Словенії за останній час.
П’ятеро людей загинули внаслідок аварії на автомагістралі у Словенії. Попереднього, четверо із них – громадянки України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Delo.si.
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Що відомо про ДТП у Словенії?
Дорожньо-транспортна пригода сталася на автомагістралі неподалік від поселення Словенські Кониці, приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.
Український водій мікроавтобуса, який перевозив сімох пасажирів, перевищив швидкість і зіткнувся з задньою частиною причепа, яким, за попередніми даними, керував водій з Росії.
У результаті зіткнення загинуло п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких, за попередньою інформацією, четверо були громадянками України.
Сам водій мікроавтобуса отримав легкі травми, а його пасажирка, за попередніми даними, теж українка, – важкі. Російський водій ваговоза, попередньо, не постраждав.
У виданні зауважили, що ця ДТП стала однією з найсмертельніших у Словенії за останній час.
Нагадаємо, 28 липня у Чернівецькій області сталася ДТП за участю поліцейської. На місці події загинула 35-річна пасажирка.