ДТП з паломниками на Тернопільщині: до лікарень ушпиталили близько 30 осіб

У Тернопільській області 14 липня перекинувся автобус, у якому паломники їхали у Зарваницю. Внаслідок аварії до лікарень госпіталізували 30 людей.

Про це в етері "Суспільне.Студія" розповів речник поліції Тернопільської області Сергій Крета. Він також розповів, що могло стати причиною цієї аварії, передає 24 Канал.

До теми На Тернопільщині перекинувся автобус із паломниками

Що розповіли про ДТП на Тернопільщині у поліції

Речник поліції Тернопільщини зазначив, що люди, які їхали в автобусі у Тернопільській області і потрапили в ДТП, не зазнали важких травм.

Лише 2 людей з переломами різної важкості доправлені в лікарні, інші 28 людей мають незначні травми, їм надають медичну допомогу в кількох лікарнях – це Козова, Теребовля, Тернопіль та Бережани,

– розповів Крета.

Окрім того, він наголосив, що інші паломники, а саме 11 людей, які перебували в автобусі, почуваються добре, і їм надали можливість поїхати в Марійський духовний центр помолитися на прощі, на яку вони й їхали.

Крета наголосив, що автобус з прочанами був організований у Львівській області. Водій транспортного засобу також із Бродів. Він не травмувався.

За попередніми даними, які навів речник, відомо, що в автобусі сталася технічна несправність, можливо пов'язана з гальмівними колонками. Цю версію має перевірити експертиза.

Що кажуть про постраждалих у лікарні

Медичний директор Теребовлянської лікарні Богдан Куліковський розповів Суспільному, що до їхнього закладу по допомогу звернулися 19 людей. З них 5 було госпіталізовано.

"У більшості травмованих – переломи, зокрема ребер, кінцівок. Стан середньої важкості. Серед пасажирів була й дитина, це дівчинка 2011 року народження, яку ми перенаправили до Тернополя", – розповів лікар.

До слова, у поліції раніше повідомляли, що водій автобуса, що втрапив у ДТП у Тернопільській області, не впорався з керуванням. Після цього транспортний засіб з'їхав у кювет і перекинувся.