"Давай я тихенько в ліс піду": справу нардепа Трухіна скерували до суду

У серпні 2021 року колишній нардеп "Слуги народу" скоїв ДТП на Бориспільській трасі. Він хотів втекти й намагався довести, що не був за кермом.

Наприкінці вересня НАБУ та САП завершили розслідування у справі Трухіна. А вже 22 грудня її передали на розгляд суду.

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ДТП з Трухіним: хронологія подій

На Бориспільській трасі 23 серпня сталася ДТП, у якій постраждали 6 людей. Серед них голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

ЗМІ писали, що винуватцем аварії є "слуга" Олександр Трухін. У поліції заявили, що матеріали справи передали у ДБР, бо фігурантом справи є нардеп.

Сам Трухін зазначив, що не збирався нічого приховувати, за кермом п'яним не був та винним себе не вважає. Крім того, Трухін хотів підкупити патрульних поліцейських і пропонував "150 тисяч".

Видання "Українська правда" опублікувало відео з бодікамери поліцейського Сергія Петрика. Трухін там переконував, що не був за кермом, і запитував: "Можна я тихенько в ліс піду?". Нардеп обіцяв правоохоронцю зв'язки з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Після публікації відео генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу. Згодом Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

7 вересня 2022 року йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 369 Кримінального Кодексу України. 20 вересня йому обрали запобіжний захід у вигляді застави понад 49 тисяч гривень.

Зазначається, що на сьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення.