ДТП з Трухіним: поліцейський, який першим прибув на виклик, розповів гучні деталі
Джерело:ютуб-канал УП
Журналісти дізналися резонансні деталі про аварію зі "слугою народу" Олександром Трухіним. Їх розповів правоохоронець, який одним з перших приїхав на місце події. ЗМІ також вперше показали кадри з нагрудної камери поліцейських.
Мовиться про ДТП, яка сталася на Бориспільській трасі у Києві ще 23 серпня. Внаслідок аварії постраждали 6 людей, серед них – Лучано Лучі, керівник комітету Української асоціації футболу.
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Журналістами УП вдалося поспілкуватися з поліцейським Сергієм Петриком, який був присутнім на місці ДТП. Як наголосили у виданні, саме його нагрудна камера зафіксувала важливі докази аварії за участі "слуги народу". Правоохоронець розповів, що у день ДТП разом з напарником патрулював межі Дарницького району. Через радіоприймач вони почули повідомлення про аварію з потерпілми на Бориспольському шосе. Оскільки були неподалік – одразу виїхали туди.Зверніть увагу! На відрізку, де сталася ДТП, через ремонт демонтували камери спостереження. Тож оприлюднені у ЗМІ кадри можуть бути вкрай важливими. Та чи долучило слідство їх до матеріалів справи – редакції УП невідомо.
Судячи з оприлюдненого відео, Трухін міг пропонувати "гроші з сумки у багажнику", аби зам'яти справу.
Давай я тихесенько зараз в ліс піду. Я поговорю з Денисом… Монастирським (очільником МВС – 24 канал). Потім знайдемося і я віддячу,
– чути голос, схожий на Трухіна.
Що поліцейський розповів ЗМІ про аварію з Трухіним: дивіться відео
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