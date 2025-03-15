У центрі Москви сталася ДТП: одна з автівок влетіла у натовп людей на зупинці
- У центрі Москви легковий автомобіль влетів у натовп людей на зупинці після зіткнення з іншим авто, постраждали принаймні 6 людей, серед них дві 15-річні дівчинки.
- Водій, який відлетів у натовп, перебував у нетверезому стані, на його машині нараховується 54 штрафи.
- Двох жінок, ймовірно, відвезли у реанімацію, на місці працюють екстрені служби.
- Постраждали також 2 пішоходи та 2 пасажири автомобіля.
У центрі Москви легковий автомобіль влетів у натовп людей на зупинці. Повідомляється, що це сталося через зіткнення з іншим авто.
Деяких постраждалих людей одразу ж забрала швидка. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про ДТП у центрі Москви
У Москві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. В результаті цього одна з них відлетіла у натовп на зупинці громадського транспорту.
Повідомляється, що постраждали принаймні 6 людей. 2 жінок, ймовірно, відвезли у реанімацію. На місці працюють екстрені служби, залучено навіть вертоліт.
ЗМІ пишуть, що постраждали дві 15-річні дівчинки, 2 пішоходи та 2 пасажири автомобіля.
Російські ЗМІ уточнюють, що водій авто, яке відлетіло у натовп, перебуває у неадекватному стані, його передадуть лікарям.
На машині винуватця аварії нараховується 54 штрафи, у момент ДТП водій був нетверезим, повідомили у прокуратурі.
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