В Австрії перекинувся автобус з пасажирами: серед постраждалих є українці

Автобус, який потрапив у ДТП, здійснював міжнародне перевезення. Серед його пасажирів були громадяни України.

Міжнародний автобус розбився рано вранці 20 вересня поблизу Міхельдорфа. Вже відомо про одного загиблого та десятки потерпілих.

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Обставини трагедії з'ясовують

Двоповерховий автобус із 40 пасажирами та двома водіями прямував з Берліна через Лінц до Трієста, коли близько 4:45 ранку за нез’ясованих причин виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся через огорожу на бік. Поліцейські, які прибули на місце події, ще вивчають деталі ДТП. Водії пройшли перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав негативні результати.

За даними місцевого ЗМІ, серед пасажирів автобуса були громадяни Австрії, Словенії, Італії, Німеччини, а також України.

Що відомо про жертви

Наразі відомо про одного загиблого. Це 19-річна жителька Верхньої Австрії. Також ще приблизно 20 пасажирів отримали поранення. Багатьох з них госпіталізували. На місці людям надавали допомогу представники Червоного Хреста.

Аби врятувати людей із розбитого транспортного засобу, залучено кілька підрозділів місцевої пожежної охорони, в яких брали участь 55 осіб. Так, завдяки аварійно-рятувальному обладнанню з аварійного автомобіля дістали трьох людей. Надзвичайники допомогли пасажирам вибратися з автобуса за допомогою драбини.

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