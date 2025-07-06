У Німеччині українці потрапили в ДТП: загинула 2-річна дитина

У Німеччині українці потрапили в ДТП. Внаслідок зіткнення двох автівок загинула дитина, а інші члени родини отримали травми.

Про це пише 24 Канал з посиланням на BILD та Westfälische Nachrichten. Смертельна аварія сталася на автодорозі неподалік Штукенброк-Сенне.

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Що відомо про ДТП з українцями в Німеччині

П'ять українців потрапили в ДТП на автомагістралі А33. В одному з авто, яке потрапило в аварію був 34-річний водій, його 26-річна пасажирка та троє дітей 2 та 6 років.

Відомо, що під час руху чоловік раптово змінив смугу руху та виїхав на зустрічну. Він не помітив іншу машину Opel, яким керував 24-річний чоловік з Боргентрайха. Автомобілі їхали "лоб в лоб".

У ДТП значні пошкодження дістало авто Peugeot. Одна з 2-річних дівчаток, яка в ньому їхала, отримала несумісні з життям травми. Інші діти також були поранені – дворічна дитина отримала важки травми, а 6-річна – легкі. Водій та пасажирка також були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Також під час аварії постраждав третій автомобіль — Volkswagen Crafter. Його водій пошкоджень не отримав.

В Німеччині українці потрапили в ДТП / Фото Andreas Eickhoff

Через ДТП довелося перекрити рух трасою А33 на понад 6 годин. У цьому районі були зафіксовані значні ушкодження.

Нагадаємо, в Угорщині сталася серйозна ДТП, в якій постраждали 19 людей. Серед них було 17 дітей з України. Щонайменше двоє неповнолітніх громадян отримали тяжкі травми. Діти їхали на фестиваль зі Львова. Постраждалих відвезли до лікарні, інших пасажирів забезпечили тимчасовим житлом.