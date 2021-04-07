Український автобус під час першої "польської" ДТП був справним, – експертиза

У Польщі провели експертизу щодо ДТП у Підкарпатському воєводстві з українським автобусом, яка трапилася в ніч з 5 на 6 березня. Це перша з двох аварій з українцями на одному й тому ж місці в березні.

Заступниця окружного прокурора у Перемишлі Беата Стажецька, яка контролює розслідування справи цієї ДТП, повідомила результати експертизи, яка показала, що автобус був справним.

До слова ДТП з українцями в Польщі: водію автобуса загрожує до 5 років тюрми

Експертиза встановила, що у момент ДТП автобус був у справному стані. Тобто стан автобуса не був причиною катастрофи,

– запевнила Беата Стажецька.

Наразі польські правоохоронці ведуть збір медичної документації усіх постраждалих з лікарень воєводства, щоб визначити ступінь отриманих ними травм.

Після цього вдруге проведуть допит водія, який після першого допиту відмовився свідчити в справі. Заступниця окружного прокурора нагадала, що 48-річний українець перебуває під наглядом поліції.

Наразі він повинен щодня з'являтися в поліції та не може виїхати з Польщі. Володимир К. є підозрюваним у ненавмисній аварії, що загрожує ув'язненням до 5 років.

Коротко про ДТП з українцями в Польщі: