У Варшаві взяли під варту водія, що збив на смерть 14-річного українця

Варшавський суд взяв під варту на 3 місяці чоловіка, якого підозрюють у смертельній ДТП у польській столиці. У цій аварії загинув 14-річний українець.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Окружної прокуратури у Варшаві Пьотра Скіби для Укрінформу.

До теми У Варшаві на пішохідному переході водій мікроавтобуса на смерть збив 14-річного українця

Як відбувся суд над чоловіком, що збив 14-річного українця

Речник Окружної прокуратури у Варшаві пояснив, що суд на засіданні 7 січня врахував подання прокуратури й арештував водія, який збив кількома днями раніше 14-річного підлітка з України.

За двома статтями йому загрожує до 25 років ув'язнення,

– наголосив Скіба.

Речник варшавської прокуратури повідомив, що водієві, причетному до аварії мікроавтобуса, в результаті якої 3 січня загинув неповнолітній українець, висунуто офіційне звинувачення за статтею про скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втечею з місця автопригоди.

Коли провину чоловіка доведуть у судовому порядку, йому загрожує тюремне ув'язнення на строк від п'яти до 20 років. Крім того, чоловіка звинувачують у керуванні транспортним засобом, попри трирічну заборону на водіння, яка діє до квітня 2026 року у зв'язку з попередніми правопорушеннями. Це порушення може призвести до додаткового тюремного ув'язнення на строк від трьох місяців до п'яти років.

Окрім того, Пьотр Скіба зазначив, що мати загиблого підлітка з України добре розмовляє польською мовою. Тому він не виключив, що родина приїхала до Польщі ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

До слова, раніше стало відомо, що у Варшаві 43-річного водія мікроавтобуса затримали за підозрою у наїзді на 14-річного українця 3 січня. Сам підліток, на жаль, помер у лікарні від серйозних травм, які він зазнав внаслідок аварії.