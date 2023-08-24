Святкували день народження та поїхали проводжати кума: нові деталі моторошної ДТП на Вінниччині

Ввечері 22 серпня на Вінниччині сталася моторошна ДТП. "Жигулі", в яких перебувало 12 людей, врізалися у вантажівку. З'явилися нові деталі, від яких шкіра вкривається сиротами.

Відомо, що родина Криворучків у селі Бродецьке Хмільницького району 22 серпня святкувала день народження маленького Сашка. Хлопчикові виповнилося всього два роки. Пізніше ввечері він разом із рідними загине у моторошній ДТП.

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Святкували великою родиною

За наявними даними, у будинку були батьки Сашка – 23-річний Руслан, а також його дружина Олена. До них у гості прийшла родина Дмитра, 31-річного старшого брата. Були його дружина Юлія, а також діти – 12-річна Марина, 10-річна Аліна, 8-річна Карина та 4-річний Максимко. Також на святі були молодша сестра Дмитра та Руслана – 12-річна Валя, їхня мама Олена з Немирова та кум з села Клітинка.

Наближався вечір, тож кум вирішив збиратися додому. Уся родина взялася везти його на стареньких "Жигулях". Зараз ніхто не може пояснити, чому вирішили буквально "запакувати" легковик. Для розуміння, за кермом був Руслан, в салоні сиділи всі дорослі. Відомо, що у багажнику машини облаштували третій ряд сидінь для дітей.

Усі дванадцятеро людей сіли в автівку та рушили, але не надто від'їхали. Поблизу села Бродецьке і сталася моторошна ДТП.

Поховали десятьох з однієї родини

Мешканці Бродецького шоковані ДТП, яка сталася напередодні. 23 серпня, у День прапора, там поховали відразу десятьох членів однієї родини. Родичі забрали ще двох.

"Це жахлива трагедія, плачуть і переживають усі, хто їх знав. Олена працювала в нас у магазині "Дешевше за всіх", продавала речі. Це було до декрету. Останнім часом вона була вдома зі своїм маленьким сином Сашком", – пригадує місцева мешканка, котра знала Олену.

Братів згадують з теплом

Місцеві мешканці лиш добрими словами згадують братів Руслана та Дмитра. Кажуть, що вони працювали у селі, приходили на допомогу сусідам: рубали дрова, чистили двори, займалися упорядкуванням, підрізували дерева.

Дуже працьовиті хлопці були. Вони як дві мавпочки на деревах, раз-раз – і все підрізали, почистили. Ніколи і нікому не відмовляли у допомозі. Діма з дружиною та дітьми жили у своїй хаті, а Руслан з Оленою якраз робили ремонт у будинку. В обох були старенькі автомобілі, вони їм потрібні були для роботи,

– розповідає один із сусідів.

Відомо, що старші діти Дмитра та Юлії вчилися у місцевій школі. За словами однієї з учительок, дітлахи вчилися середньо. Попри це, вони старалися, не прогулювали ніколи уроки та були акуратними.

Моторошна ДТП на Вінниччині: що відомо