Водієві, який збив двох дівчат на "зебрі" у Вінниці, обрали запобіжний захід
- У Вінниці водій Mercedes збив двох дівчат на пішохідному переході. Постраждалих госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
- 18 січня суд обрав підозрюваному запобіжний захід.
У Вінниці 16 січня сталася ДТП на пішохідному переході. Водій Mercedes збив двох дівчат. Підозрюваному обрали запобіжний захід.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію. Постраждалих госпіталізували з тілесними ушкодженнями.
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ДТП у Вінниці 16 січня: водієві обрали запобіжний захід
Так, 18 січня міський суд Вінниці обрав запобіжний захід водієві, який напередодні наїхав на 19-річних дівчат. За кермом Mercedes він рухався вулицею Театральна і травмував двох пішоходів.
За даними слідства, водій не зменшив швидкість руху перед пішохідним переходом.
Перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу руху громадського транспорту, внаслідок чого збив двох дівчат,
– повідомили в поліції.
Також додали, що водія затримали 16 січня. Наступного дня йому повідомили про підозру.
Водієві, який збив двох дівчат у Вінниці, призначили запобіжний захід: дивіться відео
Суд задовольнив клопотання слідства. Водієві призначили тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави. Йому загрожує до 8 років за ґратами.