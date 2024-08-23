Працівник ТЦК загинув у ДТП з трьома авто на об'їзній дорозі Вінниці

У Вінниці у четвер, 22 серпня, сталася смертельна ДТП за участі трьох автівок. Унаслідок аварії загинув військовослужбовець.

Сталася трагедія на об'їзній дорозі міста. Відомо, що зіткнулася вантажівка та два легковики.

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Що відомо про смертельну ДТП у Вінниці

За попередньою інформацією, водій військової вантажівки, виконуючи маневр, виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіштовхнувся із легковиком, за кермом якого був працівник муніципальної варти.

Унаслідок екстреного гальмування в це авто врізалася автівка ще одного військового.

Відомо, що у ДТП загинув пасажир одного з автомобілів. За даними Суспільного, він був працівником ТЦК, а раніше захищав Україну під час АТО/ООС, де був тричі поранений.

Усіх учасників аварії перевірили на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Результати будуть відомі згодом.

Тим часом поліція розслідує ДТП як порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Винуватцю аварії може загрожувати до 5 років за ґратами.