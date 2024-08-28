Без водія: у Вінниці авто збило пенсіонерку

У Вінниці автомобіль ВАЗ наїхав на 74-річну жінку на вулиці Соборній. Це сталося через те, що водій невдало припаркувався.

Легковик покотився та наїхав на місцеву жительку, яка рухалась назустріч автомобілю. Наразі автомобіль поміщений на арештмайданчик.

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Жінка отримала травми внаслідок ДТП

За даними слідства, 60-річний мешканець Вінниці залишив свій автомобіль ВАЗ на схилі у дворі, не задіявши ручне гальмо.

Внаслідок ДТП 74-річна жінка отримала травми. Її доставили до лікарні.

У Вінниці жигуль без водія збив пенсіонерку / Поліція Вінницької області

За фактом аварії поліція розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

До слова, у Дніпрі таксі потрапило у ДТП, збило пішохода і влетіло в магазин. Момент аварії потрапив на камери.