На Волині у ДТП загинули 2 дітей: водій з неуважності виїхав на зустрічну

Увечері 24 квітня поблизу села Луків у Волинській області сталася автотроща з трьома загиблими. Внаслідок зіткнення загинув водій і двоє дітей.
Джерело:Суспільне
Аварія сталася на трасі Київ – Ягодин, у Ковельському районі на Волині. Смертельна ДТП трапилася за участю двох транспортних засобів: зіткнулися легковик і вантажівка.
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ДТП з дітьми на Волині: що відомо
- Від удару обидва транспортні засоби опинилися в кюветі. Вантажівка перекинулася.
- Троє пасажирів легковика загинули на місці: водій і двоє дітей.
- Зі слів речниці Нацполіції Волині, водій вантажівки вижив.
Вантажівку від удару перекинуло в кювет
- Поліція попередньо встановила, що водій автомобіля Citroen C5 не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою і виїхав на смугу зустрічного руху,
- Відтак він у лобову зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом.
Розтрощений легковик, який в'їхав у вантажівку
Інші ДТП в Україні останнім часом
- Нещодавно Україну сколихнула новина про аварію із дітьми на Дніпропетровщині.
- Водійка Peugeot 22 квітня збила хлопчика та дівчинку 12 років.
- Це трапилося, коли ті йшли пішохідним переходом. Одній дитині вже видалили частину черепа, а інша впала в кому.
- У Львові того ж дня затримали п'яного водія Porsche Cayenne. Чоловік, втікаючи від патрульних, розбив 3 автівки, а потім – помочився на авто поліції.
- Ще одна ДТП 22 квітня сталася на Одещині. Водій маршрутки з пасажирами перевищила швидкість та зіткнулась з вантажівкою. Жертв вдалося уникнути, проте 5 пасажирів постраждали.