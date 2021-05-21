Журналісти шукають свідків ДТП, в якій загинула знімальна група каналу "НТН"

На Полтавщині у ДТП 13 травня загинули оператор і журналіст телеканалу "НТН". Задля всебічного розслідування цієї справи колеги-журналісти шукають свідків цієї аварії.

Пошук свідків трагічної ДТП

Смертельна аварія сталася 13 травня 2021 року на трасі "Решетилівка — Кобеляки — Царичанка — Дніпро". Розшукуються очевидці ДТП поблизу села Гайове на Полтавщині.

Нагадаємо У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група каналу "НТН"

Журналістів цікавлять також відео з реєстраторів водіїв, які їхали 13 квітня до 12:00 трасою Н-31 у напрямку до Полтави.

Якщо ви були свідком цієї ДТП чи можете знати якусь інформацію щодо цієї трагічної події –зверніться, будь ласка, за контактами:

телефон: 095-460-88-88

пошта: yuliya.nepyipyvo@gmail.com

ДТП, у якій загинули журналісти: головне

Аварія трапилась орієнтовно о 12 годині.

поліції розповідають , що зіткнувся легковий автомобіль Toyota з вантажівкою Volvo.

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Toyota загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків.

Загиблими виявилися працівники знімальної групи телеканалу "НТН". Це оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.



Місце ДТП, де загинули журналісти / Фото Нацполіції