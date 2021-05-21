Журналісти шукають свідків ДТП, в якій загинула знімальна група каналу "НТН"

21 травня 2021 , 08:47
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Джерело:

24 канал

На Полтавщині у ДТП 13 травня загинули оператор і журналіст телеканалу "НТН". Задля всебічного розслідування цієї справи колеги-журналісти шукають свідків цієї аварії.

Пошук свідків трагічної ДТП

Смертельна аварія сталася 13 травня 2021 року на трасі "Решетилівка — Кобеляки — Царичанка — Дніпро". Розшукуються очевидці ДТП поблизу села Гайове на Полтавщині.

Нагадаємо У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група каналу "НТН"

Журналістів цікавлять також відео з реєстраторів водіїв, які їхали 13 квітня до 12:00 трасою Н-31 у напрямку до Полтави.

Якщо ви були свідком цієї ДТП чи можете знати якусь інформацію щодо цієї трагічної події –зверніться, будь ласка, за контактами:

  • телефон: 095-460-88-88
  • пошта: yuliya.nepyipyvo@gmail.com

ДТП, у якій загинули журналісти: головне

  • Аварія трапилась орієнтовно о 12 годині.
  • У поліції розповідають, що зіткнувся легковий автомобіль Toyota з вантажівкою Volvo.
  • Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля Toyota загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків.
  • Загиблими виявилися працівники знімальної групи телеканалу "НТН". Це оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво.


Місце ДТП, де загинули журналісти / Фото Нацполіції

Автор: Вероніка Климська