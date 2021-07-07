На Прикарпатті п'яний чоловік насмерть збив байкерку і хотів "порішати на місці"

У Яремче сталася смертельна ДТП за участі байкерки з Києва Олени Денисенко. Водій позашляховика виїхав на зустрічку і зіштовхнувся із дівчиною на мотоциклі.

На місці водій-винуватець зіткнення намагався "вирішити питання". Про це повідомив нардеп-мажоритарник із Прикарпаття Василь Вірастюк.

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Водій авто був п'яним

Аварія сталася вранці 6 липня у гірській місцевості у Яремче на Івано-Франківщині. Водій позашляховика Volkswagen Touareg їхав заокругленою ділянкою дороги не впорався із керуванням.

Він виїхав на зустрічну смугу і там зіштовхнувся із байкеркою з Києва 32-річною Оленою Денисенко. Жінка не мала шансів врятуватися, пише Вірастюк. Водночас сам водій неушкоджений, бо його врятували подушки безпеки.



Позашляховик після зіткнення з байком / Фото з фейсбуку Василя Вірастюка

За словами свідків, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння та пропонував винагороду, щоб допомогли втекти з місця події. За попередніми даними 1,19 проміле зафіксували в організмі водія позашляховика,

– написав нардеп.

Вірастюк додав: дізнався, що 25-річний водій на кожному етапі встановлення деталей намагається "порішати". Відтак він хоче звернути увагу громадськості до цієї смертельної ДТП. Він закликав правоохоронці, медиків та суддів дотримуватися справедливості.



ДТП у Яремче, в якій загинула байкерка / Фото Нацполіції

У мотоспільноті у фейсбуці також написали про цю ДТП. Там зазначили, що чоловік-винуватець ДТП "мажорний і його намагатимуться відмазати".



Допис про смертельну ДТП із байкеркою / Скриншот

Що про смертельну ДТП кажуть у поліції

У поліції Франківщини підтвердили факт ДТП і почали розслідування. Там повідомили: водій позашляховика не впорався із керуванням і допустив наїзд на зустрічну смугу. У чоловіка взяли аналіз крові на вміст алкоголю. Правоохоронці підтвердили: водій був напідпитку – 1,19 проміле алкоголю.



Байк загиблої Олени Денисенко / Фото з фейсбуку Василя Вірастюка

Водія поліцейські затримали. За фактом аварії слідчі почали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху, що призвели до смерті.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини.