В Єгипті автобус з українцями потрапив у ДТП: 3 людей отримали травми, – ЗМІ

Аварія за участю туристичного автобуса, в якому були й українці, трапилася 19 лютого в одному з міст Єгипту. У результаті ДТП постраждали 3 громадян України.

ДТП сталася вранці 19 лютого на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр. Про це повідомили в ефірі одного з українських телеканалів.

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В Єгипті українці потрапили в аварію

У туристичному автобусі перебували приблизно 60 пасажирів, серед них були українці.

Наразі невідома точна кількість постраждалих. За попередньою інформацією, травми отримали 3 українців.

Усіх потерпілих доставили у місцеву лікарню.

Поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає.