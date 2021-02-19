В Єгипті автобус з українцями потрапив у ДТП: 3 людей отримали травми, – ЗМІ

19 лютого 2021 , 11:12
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Аварія за участю туристичного автобуса, в якому були й українці, трапилася 19 лютого в одному з міст Єгипту. У результаті ДТП постраждали 3 громадян України.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

ДТП сталася вранці 19 лютого на трасі Шарм ель-Шейх – Каїр. Про це повідомили в ефірі одного з українських телеканалів.

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В Єгипті українці потрапили в аварію

  • У туристичному автобусі перебували приблизно 60 пасажирів, серед них були українці.
  • Наразі невідома точна кількість постраждалих. За попередньою інформацією, травми отримали 3 українців.
  • Усіх потерпілих доставили у місцеву лікарню.

Поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Зверніть увагу! Раніше українці потрапили в аварію поблизу чеського міста Літомержице. У результаті трагічного інциденту 2 з них загинули, ще 1 – отримав важке поранення.