У Єгипті перекинувся туристичний автобус: у МЗС сказали, скільки українців поранено
У Єгипті сталася масштабна ДТП. Там в аварію потрапив автобус з іноземними громадянами, серед яких були українці.
У коментарі 24 Каналу у МЗС України підтвердили аварію туристичного автобуса у Єгипті.
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Що відомо
9 листопада поблизу міста Рас-Седр в Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП. 41 особа отримала травми, серед яких і громадянка України 1984 року народження. Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра. Консули уточнюють інформацію щодо стану постраждалої українки.
За наявними даними, загиблих внаслідок ДТП немає. Обставини інциденту зʼясовуються. Справа перебуває на контролі посольства України в Арабській Республіці Єгипет.
До слова, місцеве ЗМІ раніше вже повідомляло про аварію з іноземними громадянами. Втім, воно не уточнювало, скільки саме українців отримали поранення. Попередньо, серед постраждалих також є туристи з Росії, Казахстану, Азербайджану і Єгипту.