Масштабна ДТП сталася у Єгипті: серед постраждалих – українські туристи

У Єгипті перекинувся автобус з іноземними туристами. Десятки людей зазнали поранень.

У місті Рас-Сідр у провінції Південний Синай перекинувся автобус. Постраждала 41 людина, передає 24 Канал із посиланням на телеканал Cairo24.

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Постраждали українці

Як повідомляє місцеве джерело, серед поранених – 31 турист з України та країни-агресорки. Скільки саме українців постраждали, не уточнюється. Також ушкоджень зазнали троє громадян із Казахстану, троє – з Азербайджану, а також четверо – з Єгипту. Усіх потерпілих госпіталізували.

У Єгипті перекинувся автобус із пасажирами / Фото Cairo24

Карети швидкої негайно доставили поранених до медзакладів / Фото Cairo24

До слова, у ДТП в Одеській області загинув депутат Київської міськради Сергій Мамоян та жінка, яка сиділа на передньому сидінні. Позашляховик втратив керування та перевернувся у кювет, після чого – сталася пожежа.