Повернулася, щоб рятувати людей: що відомо про загиблу в ДТП військового медика "Австрійку"

У ДТП загинула військовий медик з батальйону "Госпітальєри" Наталія Фраушер. Вона була українкою, але останніми роками жила в Австрії, тому мала позивний "Австрійка".

Евакуаційний автобус "Госпітальєрів" зіткнувся з військовою вантажівкою, яка стояла на дорозі без освітлення. Наталія зазнала травми голови. Близько пів години медики боролись за її життя, але, на жаль, марно.

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Хто така Наталія Фраушер "Австрійці" було 47 років, вона родом із Кропивницького. Останніми роками жінка жила в Австрії зі своїм чоловіком. Коли почалась повномасштабна війна, вона була волонтером та допомагала українцям. Вона збирала та відправляла в Україну гуманітарні та медичні вантажі, засоби захисту для ТрО. Вивозила тварин з України до Європи, допомагала фінансами біженцям. Однак згодом вирішила їхати на фронт та рятувати поранених. До батальйону "Госпітальєрів" приєдналась у квітні.

Наталія була військовим медиком / Фото з фейсбуку Аліси Хаолглем

Наталія з дитинства була лідеркою

Подруга дитинства жінки розповіла, що Наталя була єдиною дочкою у своїх батьків. Вони дуже літні люди, раніше працювали на держслужбі. Крім того, у неї залишилася 25-річна дочка Валерія, яка на початку війни переїхала до Австрії.

За словами подруги, Наталія з дитинства була лідеркою. Після закінчення школи вона поїхала до Києва, вступила до медичного інституту та стала стоматологом. Потім опанувала професію хірурга. Кілька років тому жінка вийшла заміж за австрійця Фреді та поїхала жити до Європи.

Їй все давалося легко. Вона була дуже красива, але ніколи носа не задирала,

– зазначила жінка.

Подруга додає: Наталя була настільки активна, що її знайомі анітрохи не здивувались, що вона опинилася на фронті.



Останні роки Наталія багато подорожувала / Фото з фейсбуку Аліси Хаолглем

"Австрійка" вже була на війні

Дівчина вже була на війні у 2014 – 15 роках. Подруга каже, що Наталя була найталановитішим лікарем-хірургом. Завдяки їй на Донбасі було врятовано сотні життів важко поранених.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Наталія не могла залишатися в Австрії. Вона говорила, що не може ні їсти, ні спати, знаючи, що там помирають люди, яким вона може дати шанс на життя.

Вона вважала, що гуманітарка – це замало для допомоги. Я навіть намагалася її відмовити, адже це надто небезпечно, але вона вирішила по-своєму: Наталя була доброю, світлою людиною, намагалася всім допомогти,

– розповідає подруга.

Вона констатує, що смерть "Австрійки" – це величезна втрата.



Загибла Наталія Фраушер / Фото з її інстаграму

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