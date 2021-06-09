У ДТП загинуло подружжя "свободівців" з Кропивницького та їхня маленька дитина

На Херсонщині у жахливій ДТП загинуло подружжя "свободівців" з Кропивницького Едуард і Марина Жмутські та їхня 6-річна дочка Злата. Вижити вдалося лише старшій доньці Аліні, у важкому стані її госпіталізували у лікарню.

Аварія трапилася 8 червня, приблизно о 18:00 на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ. Правоохоронцям повідомили, що біля села Цукури зіштовхнулися вантажівка Volvo та позашляховик Audi Q7.

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Деталі жахливої ДТП на Херсонщині

На місці трагедії поліцейські з'ясували, що 44-річний водій позашляховика їхав другорядною дорогою Чаплинка – Нова Каховка. Згодом він виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса – Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці.

У результаті зіткнення автівок водій Volvo, його 42-річна дружина та 6-річна донька отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям. У позашляховику була також 16-річна донька подружжя. Дівчину у непритомному стані з тяжкими травмами госпіталізували у центральну лікарню Нової Каховки.

Сім'я приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення ПДР, яке призвело до загибелі кількох людей.



У жахливій аварії загинули чоловік, дружина та їхня донька / Фото Нацполіції

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Жертви аварії – подружжя "свободівців"

Голова політичної партії "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що внаслідок ДТП загинув "свободівець" Едуард Жмутський, його дружина Марина і молодша дочка Злата. А в лікарні у комі перебуває їхня старша дочка – Аліна.

Едуард був заступником голови Кропивницького обласної організації ВО "Свобода", Марина – керівником обласної організації Об'єднання українок "Яворина" та депутатом Новгородківського селищної ради від "Свободи",

– написав Тягнибок.

Дівчинка Злата у 2021 році мала б піти в перший клас, старша Аліна – лише закінчила школу.



У ДТП загинуло подружжя Жмутських та їхня донечка / Фото Олега Тягнибока