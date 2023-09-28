У Запоріжжі маршрутка врізалась в електроопору: є багато постраждалих

У Запоріжжі сталася моторошна ДТП з маршруткою. Унаслідок аварії постраждало 8 осіб.

28 вересня в одному із районів міста маршрутка зіткнулась з електроопорою. Через це транспортний засіб перекинувся на бік.

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Що відомо про ДТП у Запоріжжі

Як розповіли у ДСНС, внаслідок ДТП травмувалося 7 пасажирів та водій. Рятувальники перенесли двох постраждалих до карет швидкої. Усіх травмованих госпіталізували до лікарень міста.

Надзвичайники відключили акумуляторну батарею, змили залишки паливно-мастильних матеріалів та здійснили чергування для запобігання займання.

Наразі за фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

У Запоріжжі маршрутка влетіла в електроопору / фото ДСНС

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