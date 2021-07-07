У Дубаї прогримів потужний вибух: моторошне відео

Ввечері 7 липня у Дубаї прогримів потужний вибух. За попередньою інформацією, інцидент трапився в морському порту Джебель-Алі.

На місце вибуху вже вирушили 2 пожежні машини та інші служби. Наразі причини інциденту не повідомляють.

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Вибух у Дубаї: що відомо

За інформацією джерел, ввечері 7 липня на одному з кораблів, який стояв на якорі у порту Джебель-Алі прогримів вибух. Після цього там спалахнула пожежа. Є ймовірність, що горить нафтовий танкер.

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У Дубаї прогримів вибух: дивіться відео

У порту Джебель-Алі в Дубаї стався вибух: дивіться карту