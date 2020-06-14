Київський обласний осередок партії "Слуга Народу" 14 червня очолив нардеп Олександр Дубінський. Його кандидатуру затвердила Вища рада партії.

Рішення про призначення Дубінського ухвалили члени обласної партійної організації під час конференції регіонального осередку. Про це повідомляє пресслужба "Слуги народу".

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Хто увійшов в команду нардепа

Членами ради Київської обласної партійної організації стали:

Артем Культенко,

Артем Ковальов,

Влад Ковалевський

Алла Арешкович.

Що про своє призначення каже сам Дубінський

Він запевняє, що Володимир Зеленський поставив перед ним певні завдання. Зокрема, за його словами, Київщина має показати найвищий результат партії по всій країні.

Дубінський переконаний, що це цілком реально, враховуючи якість його командию

Ми продемонстрували волю з колегами по депутатському корпусу, коли перемогли навколо Києва найпотужніших кандидатів Порошенка. Переможемо і тепер,

– вважає депутат.

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Хто такий Олександр Дубінський і чому він скандальний

Він є одним з найбільш одіозних депутатів Верховної Ради. Саме Дубінський в річницю Освенцима цинічно запропонував запустити газ у приміщення, де зібралися прихильники кандидата у президенти Петра Порошенка.

Згодом він потрапив у скандал із гаслом "Слава Україні!". Зокрема, назвав його "нацистським", а запровадження його в ЗСУ "маразмом".

Далі у скандали він потрапляв вже як народний депутат. Дубінський не вперше лається на журналістів. Раніше він підтримав свого колегу по фракції Максима Бужанського, який обізвав журналістку "тупою вівцею". Від себе Дубінський додав – "тремтіть бандерлоги". Окрім цього він образив й журналістку 24 каналу, порадивши тій "одягати голову, перед тим як йти на роботу".

Додамо, що Дубінський заявив про свій намір балотуватися в мери Києва. Зробив він це на фоні стовпа, на якому було написано "х*й".



Олександр Дубінський / Скриншот з відео

Що відомо про вибори мера Києва

Вибори мера Києва і Київради мають відбутись 25 жовтня 2020 року. Зараз лідером симпатій на виборах до міської ради, за даними соціологів, є партія "Слуга народу".

Партія 12 червня провела зустріч в Офісі Президента. Там нардепи обговорили формат проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду міського голови Києва.

Що таке праймеріз? Це тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоби кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат, як правило, близький.



Рейтинг потенційних кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу