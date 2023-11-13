У Дубінського нові обшуки: імовірно, нардепа підозрюють у держзраді

У народного депутата Олександра Дубінського сьогодні, 13 листопада, проходять слідчі дії. Імовірно, причиною обшуків стала нова підозра нардепу. Дубінського підозрюють у держзраді.

Про те, що нардеп фігурує в справі про державну зраду, повідомила низка ЗМІ з посиланням на власні джерела.

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Нардепа підозрюють у держзраді

NV з посиланням на одне джерело пише, що обшуки пов'язані зі справою про державну зраду. Водночас інше джерело видання уточнює, що йдеться про злочинну організацію, яка була створена для дискредитації іміджу України на міжнародній арені.

Йдеться про пресконференцію "Нові факти про міжнародну корупцію, Бурісму та схему доведення України до банкрутства". У листопаді 2019 року Дубінський проводив її разом з підозрюваним у держзраді екснардепом Андрієм Деркачем.

Тоді на пресконференції Дубінський і Деркач запропонували президенту Володимиру Зеленському і тодішньому президенту США Дональду Трампу "розслідувати факти легалізації" 7,4 мільярда доларів оточенням українського експрезидента втікача Віктора Януковича нібито через американський інвестиційний фонд Franklin Templeton Investments, близький до Демократичної партії США.

Що відомо про справи проти Дубінського

На початку серпня СБУ та ДБР провели обшуки у Дубінського через можливе підроблення ним документів для виїзду за кордон. За даними слідства, під час війни нардеп отримав дозвіл виїхати з України для супроводу батька на лікування.

Проте, він не супроводжував батька. У ДБР стверджують, що за кордоном Дубінський двічі відвідав Італію, Хорватію та Іспанію. Крім того, у соцмережах дівчина Дубінського публікувала фото разом зі спільного відпочинку за кордоном.

Державне бюро розслідувань допитувало Дубінського двічі: 4 серпня та 7 серпня. Після останнього – 8 серпня нардепу оголосили підозру.

Крім того, 1 листопада правоохоронці знову прийшли до Дубінського з обшуками. За даними СБУ, нардеп організував схему, щоб нелегально переправити за кордон рідного брата своєї дівчини.

Тож, за кілька днів Дубінському повідомили про другу підозру – в організації незаконного переправлення людей через державний кордон.

6 листопада Дубінського відправили під цілодобовий домашній арешт.

. Офіційно у правоохоронних органах не розкривають причину обшуків і слідчих дій. Деталі нинішньої справи обіцяють згодом.