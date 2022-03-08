У Дубліні під час параду націй ірландські поліцейські несли український прапор

Під час параду націй в ірландському Дубліні поліцейські несли синьо-жовтий стяг. Правоохоронці зробили це на знак солідарності з Україною та українцями.

Український прапор майорів у першому ряду колони. У параді взяли участь 20 країн. Прапор несли ірландські поліцейські, які підтримують Україну.

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Також свою підтримку українським захисникам та захисницям висловили міністерка юстиції Ірландії Гелен Мак-Енті та Президентка Міжнародної асоціації жінок-поліцейських Маргарет Фрідл.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

Ваша допомога зараз – це суттєвий внесок у безпеку та мир у цілому світі,

– зазначила вона.

Поліцейські в Дубліні підтримали Україну / Фото МВС України

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