Можуть здерти до 170 гривень і не за музику: поліція взялась за кафе, де співали Лєпса

У столичному регіоні гості одного з кафе вирішили поспівати пісні росіянина та путініста Григорія Лєпса. Згодом у правоохоронних органах констатували, що відкрили адміністративне провадження на це кафе. Однак за фактом порушення ним порядку проведення розрахунків.

Зазначимо, що йдеться про заклад, що має назву "Дубровка". Розташований він у селі Погреби, що в Броварському районі. Поліцейські Київщини склали протокол про адміністративне порушення на це кафе, однак за статтею, що не стосується російської музики.

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За що хочуть притягнути до відповідальності заклад

Як пишуть силовики і як зрозуміло з відео, що поширювалось у мережі, чоловік із жінкою в "Дубровці" виконували пісню співака країни-агресорки, що обурило іншу відвідувачку.

Тоді громадянка попросила присутніх припинити співати російською мовою, на що любителі Лєпса відреагували агресивно.

Правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили й задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт, та склали відповідний адмінпротокол за частиною 1 статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення,

– йдеться в повідомленні.

Власне, у цій статті КУпАП йдеться про порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Це тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють такі розрахункові операції. Мовиться про суму від 34 до 170 гривень – тобто від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо такі розрахунки здійснювали посадові особи.

У "Дубровці" перепросили за пісні Лєпса

В Україні від літа минулого року діє закон з номером 7273-д , що передбачає заборону на російську музику в публічних місяцях. Однак в ньому не прописане покарання для тієї особи, що вирішить його порушити.

Варто сказати, що після того, як про цей інцидент заговорили у мережі, адміністрація кафе вирішила прокоментувати скандал.

Представники цього закладу, звісно, перепросили за пісні путінста, однак почали разом з тим говорити про те, що нібито "не в змозі слідкувати за кожним відвідувачем закладу".